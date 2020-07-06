Псковскую журналистку Светлану Прокопьеву оштрафовали на 500 тысяч рублей

Причиной уголовного преследования стала колонка журналистки на "Эхо Москвы во Пскове".

Псковскую журналистку Светлану Прокопьеву признали виновной в публичном оправдании терроризма и оштрафовали на 500 тысяч рублей.

Причиной уголовного преследования стала колонка журналистки на "Эхо Москвы во Пскове". В ней Прокопьева рассуждала о причинах, которые толкнули 17-летнего Михаила Жлобицкого на самоподрыв в здании УФСБ в Архангельске.

В прениях прокурор запросил для Прокопьевой шесть лет реального лишения свободы. Отметим, что максимальное наказание по части 2 статьи 205.2 — семь лет.

Видео: Youtube / Профсоюз Журналистов