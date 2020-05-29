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Психотерапевт рассказал, сколько потребуется на адаптацию к нормальной жизни после самоизоляции
Сегодня, 16:55
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Психотерапевт рассказал, сколько потребуется на адаптацию к нормальной жизни после самоизоляции

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Специалист считает, что общение между людьми выйдет на новую фазу.

Адаптация к нормальной жизни после окончания режима самоизоляции может занять не менее двух недель. Такое мнение выразил профессор РГПУ им. Герцена, доктор медицинских  наук, психотерапевт Андрей Шангин телеканалу "Санкт-Петербург".

По его мнению, два месяца самоизоляции не пройдут бесследно, но общество научится и выработает новый ритм жизни. В течение долгого времени люди находились в одинаковых условиях и ограничивали свои чувства, что можно назвать "уникальной" ситуацией. 

В связи с этим у людей обострились страхи и тревога, потерялись некоторые навыки. Прежние связи с обществом восстановятся, однако люди будут общаться по-новому. Некоторые продолжат сохранять социальную дистанцию  даже после снятия всех ограничений. 

Ранее Piter.TV рассказал о новых правилах самоизоляции в Петербурге. 

Фото: pixabay.com 

Теги: адаптация, самоизоляция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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