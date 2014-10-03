Психологов уличили в навязывании концепции токсичности женщинам

Нина Зверева объяснила, как россияне становятся одинокими.

Российский тренер по коммуникациям Нина Зверева считает, что широко распространившаяся в России практика поиска детских травм и навязывание концепции токсичности негативно влияют на личную жизнь у женщин и способствуют росту одиночества. Соответствующее заявление эксперт сделала в эфире подкаста "Лепта", опубликованного на цифровой платформе телеканала "360.ru". По словам гостьи программы, сейчас часть россиянок после многолетней работы с психологами приходит к убеждению в собственной исключительности, а затем перестает идти на компромиссы в отношениях. Также по стране увеличивается количество женщин, которые называют близких людей токсичными, а также обвиняют других в нарушении личных границ.

Раз я такая хорошая, то нет достойного меня... Вот это копание в детстве приводит к тому, что люди отказываются общаться с родителями. Нина Зверева, тренер по коммуникациям

По мнению Нины Зверевой, в результате такой процесс приводит россиянок к одиночеству. Сейчас в Москве порядка 52 процентов женщин являются одинокими. Такой показатель эксперт называет тревожным сигналом для общества. Тренер подчеркнула, что претензии предъявляет не к профессии психолога в целом, а к конкретным алгоритмам работы с клиентами. Хорошим специалистом она назвала такого человека, который внимательно выслушивает клиента и задаст один точный вопрос с неожиданного ракурса. Специалист, который все проблемы сводит к детским обидам, по словам Нины Зверевой, приносит человеку больше вреда, чем пользы.

Психолог назвала главные правила выбора няни для детей до трёх лет.

Фото: 360.ru