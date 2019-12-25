МВД: мошенники стремятся установить психологический контроль над жертвой

В полиции объяснили, что преступники активно применяют давление на жертву.

На российской территории дистанционные мошенники стремятся получить психологический контроль над жертвой для дальнейшего вовлечения пострадавшего человек в совершение преступлений. Соответствующей инфорацией с журналистами поделились представителя пресс-службы правоохранительных органов страны в ответ на запрос журналистов из информационного агентства "ТАСС". В полиции пояснили, что злоумышленники часто выдают себя за представителей правопорядка. В рамках криминальной схемы они говорят жертве обмана о попытках оформить на человека кредит или о том, что он обвиняется в финансировании запрещенных организаций.

Задачей мошеннических колл-центров становится не только хищение денежных средств, но и получение психологического контроля над людьми в целях их дальнейшего использования в преступной деятельности. Злоумышленники, представляющиеся сотрудниками правоохранительных органов, сообщают, что на имя жертвы пытаются взять кредит или оформить доверенность. пресс-служба МВД РФ

В МВД заметили, что нередко аферисты для того, чтобы оказать влияние на человека, сообщают россиянам о том, что персональные данные жертвы попали к преступникам и теперь гражданам нужно "помочь следствию".

МВД предупредило о мошенниках, просящих забрать посылку.

Фото: Piter.tv