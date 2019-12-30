Адвокат историка Соколова заявил об окончании психолого-психиатрической экспертизы

Защита в ближайшее время ознакомится с её результатами.

Во вторник, 21 января, стало известно о том, что завершилась психолого-психиатрическая экспертиза историка Олега Соколова. Об этом сообщил его адвокат Александр Почуев.

Адвакат отметил, что все нюансы дела он изучит до января этого года.

"В ближайшее время защита будет ознакомлена с результатами. Не сомневаемся в том, что Олег Валерьевич признан вменяемым", —заявил Почуев.

Напомним, по версии следствия, 7 ноября историк Олег Соколов в своём доме в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обреза. Через два дня он решил избавиться от тела, поэтому он расчленил его и частями выбрасывал в Мойку.

Ранее мы сообщали о том, что в Госдуме предложили лишать преступников гонораров за мемуары из-за инцидента с историком Соколовым.

Фото:vk.com/against_tartuffe