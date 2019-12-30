В Госдуме предложили лишать преступников гонораров за мемуары из-за инцидента с историком Соколовым

Полученные средства предложили отдавать пострадавшим от совершённых преступлений.

По данным RT , депутат Госдумы Иван Сухарев направил в Генпрокуратуру РФ обращение, в котором предложил лишать преступников, связанных с научной или творческой деятельностью, гонораров за публикацию их мемуаров.

Поводом для такой инициативы стала новость о том, что историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей бывшей студентки Анастасии Ещенко, намерен издать книгу-исповедь.

По мнению парламентария, осуждённые не должны получать материальную выгоду от преступлений, которые принесли им "известность". Гонорары за мемуары он предлагает отдавать в качестве компенсации пострадавшим от совершённых преступлений.

Ранее мы сообщили, что петербургский студент с 2017 года насиловал школьника.

Фото: Государственная Дума