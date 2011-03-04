Психология на кухне: ресурс человека, где найти силы?

Из этого выпуска вы узнаете, что такое ресурс, чем похожи друг на друга жизненная энергия и гречка, а также – как человеку приблизиться к своим истинным желаниям.

Ведущие: практикующий психолог, психодраматист, онкопсихолог, ведущий психологических групп, преподаватель психологии Иван Хроменков и гостья практикующий психолог, ведущая психологических групп и тренинговых программ Мария Савво.

Что такое ресурс

Знакомо ли вам это состояние: когда в понедельник в шесть утра звонит будильник, а ты уже уставший, тянешься к будильнику, и проваливаешься еще на два часа в сон. А потом работа, непонятная дорога, еще четыре дня впереди, потом пятница... И так, как в "Дне сурка", каждую неделю. "Я не в ресурсе" – принято говорить про такое состояние.

Ресурс – это те самые жизненные силы, та самая готовность каждое утро вставать, идти и что-то делать. Желание делать осмысленное действие с пониманием ответа на вопрос: "К чему это меня приведет?".

С моментом упадка сил рано или поздно, сталкивается каждый человек, вне зависимости от графика и места работы. Это не повод пугаться: всегда есть возможность разобраться в ситуации и найти путь к "ресурсному состоянию".

Как понять, что ты не в ресурсе

По мнению психологов, это в первую очередь история про внимание. Вы направляете внимание на телесные функции, и отслеживаете, что с нами происходит в этот конкретный момент. Особенно в тех спорных случаях, когда человека тянет на сладкое, на сигареты, на энергетики. Сонливость тоже один из признаков, что пришла пора отдохнуть.

Здесь момент того, что было бы неплохо понять, а на что вас тянет от сильной усталости, какие у вас конкретно способы решения или удовлетворения своих потребностей, которые на самом деле можно удовлетворять совершенно по-другому.

Как восполнять ресурс

Важно понимать, откуда силы берутся, и куда мы их расходуем, – считают психологи. Если встает вопрос о том, что у вас сил не очень много, то тогда нужно задать еще один вопрос: а как они у вас распределяются.

Есть такой принцип сита. Мы поднимаемся метафорически над своей жизнью и понимаем, через какие дырочки, отверстия вытекает вода, и что у нас в сухом остатке остается. Ваши цели – это окей, они хорошо задают вектор, но еще важно понимать, чем вы восполняете себя на пути к этим целям.

Ресурсы можно восполнять через булочки, через снеки, через сигареты, и в то же самое время можно восполнять какими-то другими способами.

Наше тело как бумажный стаканчик. Когда мы в этот бумажный стаканчик что-то наливаем, ничего не выливается, если этот бумажный стаканчик плотный. Без всяких отходящих граней. Эта метафора про тело. Если наш бумажный стаканчик плотный, очень устойчивый, то тогда есть возможно удерживать этот ресурс, не разбазаривать.

1. Важно закрывать потребности на телесном уровне. Это сон, это вода, микроэлементы, питание. Если не здоровое питание, то хотя бы сбалансированное.

2. Можно вести дневник самонаблюдения: что я делаю, что я чувствую, что я хочу сделать, о чем я думаю.

3. Формировать в себе взрослую позицию, то есть "я беру ответственность за то, что я творю".

4. Отставить и начать делать что-то по-другому. Можно наблюдать за теми, кто чего-то уже достиг, сделал свои выборы, но не копировать, а пробовать таким образом найти себя. Услышать себя и понять, чем я вы можете быть полезны людям.

5. Не "залипать" в страдании, задать себе вопрос "От чего я могу уже отказаться и не спасать уже, потому что его не спасти?".

6. Ставить будильник или напоминалку в виде браслета, резинки на руке. Это какая-то вещь, которая будет напоминать в течение дня, что было бы неплохо вспоминать, что с вами происходит.

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Видео, фото: Piter.tv