Психологи без дипломов из Петербурга начали массово поступать в вузы

На фоне разговоров о возможном запрете профессиональной деятельности без соответствующего диплома возросло число заявлений от психологов без университетского образования, желающих поступить в высшие учебные заведения. Так утверждает "Деловой Петербург".

Многие действующие психологи предпочитают пройти курсы повышения квалификации, дающие право заниматься частной практикой, минуя форматы академического обучения. По словам Екатерины Авериной, декана факультета психологии университета "Синергия", количество заявок на магистерские программы увеличилось на 25-30% по сравнению с прошлым годом. Одновременно сохраняется стабильный рост заинтересованности бакалавриатом, хотя и в меньших масштабах — примерно на 10-15%.

Светлана Безгодова, директор Института психологии Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена, подтвердила высокую востребованность профессии, однако сомневается, что все практикующие психологи захотят вернуться в вуз из-за длительности учёбы.

Стоимость очного обучения на психологических программах в вузах Санкт-Петербурга колеблется от 120 до 170 тысяч рублей за семестр, а заочное обучение обойдётся в пределах 95 тысяч рублей за тот же период. Бакалавриат стоит от 90 до 145 тысяч рублей за семестр.

Для поступления в магистратуру уже работающим специалистам достаточно сдать тест, написать экзамен или представить проект будущей научной работы.

Екатерина Огарёва, доцент кафедры социальных технологий РАНХиГС в Санкт-Петербурге, подчеркнула, что зачастую группы смешанного состава объединяют выпускников-психологов, практикующих психологов, прошедших краткосрочную переподготовку, а также новичков, меняющих профессию. Такое разнообразие уровней подготовки создаёт трудности для педагогов, вынужденных адаптироваться к каждому типу учащихся отдельно.

Отсутствие четких норм регулирования профессионального образования привело к появлению большого числа неквалифицированных специалистов в области психологии, добавляет Огарёва.

Фото: Unsplash (Vitaly Gariev)