Психолог рассказала, как справиться с одиночеством в День всех влюбленных

Редакция Piter.TV пообщалась с психологом Красиковой Юлией и узнала, как одиноким людям провести праздник для влюбленных.

В День всех влюбленных у многих одиноких людей портится настроение, появляются грустные мысли, и встает самый главный вопрос – как отметить праздник, если нет второй половинки? Редакция Piter.TV узнала несколько советов у психолога.

Одиночество и как с ним бороться

По мнению психолога Красиковой Юлии, феномен одиночества может возникнуть потому, что человеку скучно и плохо с самим собой. Человек может плохо понимать свои потребности, внутри себя не знать, на что опереться. Именно тогда и может появиться чувство зависти по отношению к тем, у кого есть что-то, чего у них нет. Если человек самодостаточен и хорошо относится к себе, у него нет потребности быть с кем-то, то к таким праздникам он относится нейтрально. Ему хорошо самому с собой. Он уверен в себе, легко может найти себе занятие и, конечно, знает, что найдет пару в свое время.

Я считаю, что этот праздник прекрасный, и нет повода его отменять просто потому, что кому-то больно или неудобно. Праздник - это не только про то, что мы должны любить друг друга. Прежде всего, нужно любить себя. Когда я люблю себя, у меня нет вопросов, кто кого любит, должна ли я искать любовь и самоутверждаться за этот счет, повышать свою ценность в глазах другого. Этот праздник любви не только в паре, но о любви в целом отмечает эксперт.

Психолог посоветовала обратиться со словами любви к себе. Проснувшись, подойти к зеркалу и сказать самому главному в вашей жизни человеку: "я тебя люблю".

Как найти пару?

Для того чтобы найти вторую половинку, считает психолог, в первую очередь нужно знать себя и свои желания. Человек должен уметь выстраивать границы в общении, уметь разговаривать. Немаловажную роль играет адекватная самооценка: понимать, на что вы готовы, а на что – нет.

Важно иметь собственную ценность, когда я не готова соглашаться на меньшее, а только на то, что действительно мне подходит. Важно понимать, как транслировать свою энергию и сексуальность таким образом, чтобы притягивались нужные люди уточнил психолог.

Помимо прочего, важно перестать перекладывать ответственность на других за свое счастье.

Тогда этот поиск будет гораздо короче, чем поиск манипулятивных приемов подытожила Красикова Юлия.

Как провести 14 февраля?

Психолог советует одиноким читателям Piter.TV устроить акт любви саму себе: подарить себе подарок, полежать в горячей ванне с лепестками роз, съесть что-нибудь вкусное и, конечно, провести время с друзьями.

Побалуйте себя, чтобы ощутить приступ любви к себе. Чтобы ощутить любовь к самому главному человеку – себе отметил эксперт.

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