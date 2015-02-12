Психолог рассказал, запретят ли российским подросткам соцсети

Евгения Николусь сообщила о вреде такого запрета для детей.

Закон о запрете на использование социальных сетей детьми младше 16 лет начали тестировать в Австралии. Стоит ли по их примеру ограничить соцсети для российских детей. Соответствующее заявление сделал в эфире телеканала "360.ru" подростковый психолог Евгения Николусь. Эксперт пообщался на стриме с ведущим Дмитрием Степанищевым. Специалист указал журналисту на то, что дети начинают активно интересоваться социальными сетями примерно с девяти лет. Запрет может осложнить самовыражение для несовершеннолетнего, а также нанести травмы неустоявшейся психике, негативно сказаться на образовательных и творческих возможностях.

Как минимум, это будет потеря каких-то образовательных и творческих возможностей. Ведь социальные сети в том числе развивают навык насмотренности. То есть они видят, что-то смотрят, какие-то идеи черпают. Сейчас сидят все в Telegram и постоянно друг с другом чатятся. Евгения Николусь, психолог

Также запрет ы отношении использования соцсетей может привести к конфликтам и ссорам с родителями.Прии этом психолог выступила с предостережением об излишней публичности в соцсетях, которую часто родственники ребенка создают в цифровом пространстве в целях заработка денежных средств.

В петербургском ЗАГСе опровергли информацию о детях с именами черепашек-ниндзя.

Фото и видео: 360.ru