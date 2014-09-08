Психолог раскрыл способ борьбы с "синдромом пятницы" у работников

Данный подход поможет войти в выходные без явного ощущения усталости.

Психолог Наталья Бар раскрыла способ борьбы с "синдромом пятницы" у работников. В преддверии уик-энда работоспособность сотрудников снижается, что сказывается на продуктивности, напоминает телеканал "Санкт-Петербург".

Эксперт отмечает, что необходимо четкое планирование задач на неделю. Потребуется заранее на неделю вперед очертить круг обязанностей, которые нужно поровну распределить между сотрудниками, личного тайм-менеджмента подчинённых это также касается.

Данный подход поможет войти в выходные без явного ощущения усталости – планируя работу, важно не забывать об отдыхе.

Психолог рассказала родителям, как понять, готов ли ребенок к школе. Оценить готовность ребенка к школе нужно в четырех сферах.

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