Психолог посоветовала школьникам перед ЕГЭ не считать его важным экзаменом

По мнению эксперта, переживание от предстоящих экзаменов не приведет ни к чему хорошему во время самой проверки знаний.

Детский психологи Дарья Дугенцова посоветовала школьникам перед ЕГЭ не считать его важным экзаменом. Об этом она рассказала в интервью телеканалу "360".

По мнению эксперта, переживание от предстоящих экзаменов не приведет ни к чему хорошему во время самой проверки знаний. Дугенцова подчеркнула, что в семье надо заранее проработать настроения перед ЕГЭ. Психолог рекомендует снизить важность предстоящего экзамена. Она также отметила, что родителям важно заранее обговорить с ребенком эту возможность и обсудить с ним все эмоции.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге ЕГЭ в 2023 году сдадут 36 730 человек.

Фото: Piter.tv