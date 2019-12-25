Психолог оценила идею запретить "детское шампанское"

Надежда Резенова рассказала, что личный пример работает лучше запретов.

В Государственной думе России депутаты предложили запретить "детское шампанское".Парламентарии из нижней палаты уверены, что из-за подобных напитков у несовершеннолетних граждан возникает "спокойное отношение к алкоголю". В комментарии журналистам телеканала "360.ru" практикующий детский и семейный психолог Надежда Резенова заметила, что наиболее эффективным способом отказа от спиртосодержащих напитков будет не запреты, а личный пример со стороны взрослого населения.

С точки зрения психологии, чтобы мы ни говорили, ни запрещали своим детям, работать будет только одно: то, как себя ведут родители. На мой взгляд, всегда адекватнее, полезнее и эффективнее работает то, что родители показывают... Так и должно быть. Дети должны частично нарушать запреты, так они взрослеют. Надежда Резенова, эксперт

Специалист пояснила, что когда взрослеют, то им становится особенно интересно нарушить существующие в обществе запреты. Такое поведение связано с возрастными особенностями развития человека. Психолог призвала власти обратить внимание на культуру употребления алкогольной продукции в семейном кругу. По е словам, важно заполнить праздничные дни не алкоголем, а событиями, развлечениям, а также добрыми традиционными обычаями. В частности, можно писать друг другу письма и поздравления, встречаться с родственниками и близкими людьми.

Роспотребнадзор рассказал петербуржцам, какие продукты к Новому году можно купить заранее.

Фото: pxhere.com