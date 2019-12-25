Напряжение у работающих людей могут вызывать пятница и понедельник.

Психолог назвала самый опасный день недели. Об этом в эфире радио Sputnik сообщила старший научный сотрудник факультета психологии МГУ Ирина Блинникова. Эксперт заметила, что традиционно россияне считают наиболее тяжелым днем понедельник. На самом деле, данный статус может оспорить пятница.

Специалист рассказала, что к концу недели у работающих людей накапливается усталость. Также грузом ложится недоделанная работа. Эти факторы могут стать поводами для эмоциональной и операциональной напряженности. Однако расслабиться человеку в конце рабочей недели помогает ожидание отдыха и выходных дней.

Психолог уточнила, что понедельник считается тяжелым днем из-за того, что человек переходит из состояния расслабленности в трудовой режим. Часто это может вызывать срывы и ошибки.

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