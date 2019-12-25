Казаки могут начать отслеживать "безмасочников" в транспорте Петербурга

Оплачивать их труд будут из средств, выделенных на добровольные дружины.

Петербургские казаки хотят подключиться к борьбе с нарушителями масочного режима в общественном транспорте. Соответствующее предложение направил атаман Андрей Поляков в Комитет по транспорту города. Об этом пишут "Невские Новости".

В случае если казаков все-таки возьмут на работу, их труд будут оплачивать из средств, выделенных на добровольные дружины. На каждый из муниципалитетов приходится примерно от 300 до 600 тысяч рублей.

Поляков уверен, что на эти деньги можно принести реальную пользу городу. Казаки будут заниматься патрулированием в свободное от основной работы время.

"Можно и повязки сделать за счет администрации, какие-то санитарные, с красными крестами. Чтобы люди видели, что работа идет в целях борьбы с эпидемией", - отметил атаман.

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Фото: ВКонтакте / Казаки Санкт-Петербурга и Ленинградской области