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Психолог Зберовский рассказал, как россияне воспринимают День защитника Отечества
Сегодня, 15:32
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Психолог Зберовский рассказал, как россияне воспринимают День защитника Отечества

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По мнению эксперта, уже практически никто не помнит о том, что праздник был связан с историческими событиями.

Психолог Андрей Зберовский рассказал, как россияне воспринимают День защитника Отечества, который отмечается 23 февраля. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "360".

Эксперт считает, что большинство граждан России воспринимают этот праздник как День мужчин. По его мнению, уже практически никто не помнит о том, что он был связан с историческими событиями. Зберовский заявил, что смысл праздника от этого не меняется.

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Фото: Piter.tv

Теги: андрей зберовский, день защитника отечества
Категории: Лента новостей, Новости России,

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