Психически больной житель Киришей предстанет перед судом за нападение на бабушку

Он ударил её 5 раз ножом в грудь, живот и другие части тела.

Юноша, страдающий психическим заболеванием, не менее пяти раз ударил ножом свою бабушку, за свой поступок он предстанет перед судом. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СКР по Ленинградской области.

В Киришах Ленинградской области завершилось расследование уголовного дела в отношении 18-летнего местного, который еще будучи несовершеннолетним ранним утром 12 апреля 2019 года пять раз ударил в грудь, живот и другие части тела свою бабушку. Она выжила только благодаря оказанной своевременно медицинской помощи.

Во время расследования следователи выяснили, что молодому человеку необходимо лечение в психиатрическом заведении. Уголовное дело направлено в суд.

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