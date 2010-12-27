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Психически больной житель Киришей предстанет перед судом за нападение на бабушку
Сегодня, 16:32
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nastya960

Психически больной житель Киришей предстанет перед судом за нападение на бабушку

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Он ударил её 5 раз ножом в грудь, живот и другие части тела.

Юноша, страдающий психическим заболеванием, не менее пяти раз ударил ножом свою бабушку, за свой поступок он предстанет перед судом. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СКР по Ленинградской области.

В Киришах Ленинградской области завершилось расследование уголовного дела в отношении 18-летнего местного, который еще будучи несовершеннолетним ранним утром 12 апреля 2019 года пять раз ударил в грудь, живот и другие части тела свою бабушку. Она выжила только благодаря оказанной своевременно медицинской помощи.

Во время расследования следователи выяснили, что молодому человеку необходимо лечение в психиатрическом заведении. Уголовное дело направлено в суд.

Ссора отца и сына в Калининском районе закончилась поножовщиной.

Фото: Pixabay 

Теги: кириши, психически больной
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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