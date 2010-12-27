Психически больной житель Киришей предстанет перед судом за нападение на бабушку

Юноша, страдающий психическим заболеванием, не менее пяти раз ударил ножом свою бабушку, за свой поступок он предстанет перед судом. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СКР по Ленинградской области.
В Киришах Ленинградской области завершилось расследование уголовного дела в отношении 18-летнего местного, который еще будучи несовершеннолетним ранним утром 12 апреля 2019 года пять раз ударил в грудь, живот и другие части тела свою бабушку. Она выжила только благодаря оказанной своевременно медицинской помощи.
Во время расследования следователи выяснили, что молодому человеку необходимо лечение в психиатрическом заведении. Уголовное дело направлено в суд.
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Фото: Pixabay
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