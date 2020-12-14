Психиатр рассказала, как пандемия влияет на психику петербуржцев

Людей поделили на две группы – тех, кто переболел коронавирусной инфекцией, и тех, кто с ней еще не столкнулся.

Воздействие коронавируса на психическое состояние людей уже давно не вызывает сомнений у специалистов. Об этом заявила психиатр и психотерапевт, доктор медицинских наук, руководитель отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии НМИЦ имени Бехтерева Татьяна Караваева в беседе с "Петербургским дневником".

Ученые и медики поделили людей на две группы – тех, кто переболел коронавирусной инфекцией, и тех, кто с ней еще не столкнулся. У вторых часто наблюдаются тревожные нарушения, депрессивные состояния и страх из-за того, что происходит. Они боятся потерять работу из-за вынужденной самоизоляции.

Те, кто переболел КОВИД, также испытывают тревогу, но уже немного другого характера. В частности, они боятся заразиться еще чем-либо, другой инфекцией. У выздоровевших могут быть депрессивные реакции и посттравматическое стрессовое расстройство.

При этом понять, как именно коронавирус влияет на мозг, окончательно не удалось. Либо речь идет о чистой физиологии, либо зависит от склада психики человека и его способности реагировать на внешние раздражители. Примечательно, что переболевшие КОВИД медицинские работники, те же психиатры или психотерапевты, наблюдают у себя и своих близких подавленность, постоянное чувство тревоги и страх выйти из дома. Медики не исключают, что впоследствии пограничные психические расстройства могут перейти в более тяжелые формы заболевания – острые психозы и депрессии.

Ранее мы писали, что в Петербурге от коронавируса скончались еще 64 человека.

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