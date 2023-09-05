Из фуражной пшеницы в Ленобласти вырастили продовольственное зерно

Из фуражной пшеницы Ленобласти вырастили продовольственное зерно благодаря уникальным условиям и усилиям аграриев.

В Ленинградской области достигнут новый важный момент в сельском хозяйстве, когда фуражная пшеница превратилась в продовольственное зерно, соответствующее высшим стандартам качества. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленинградской области.

Солнечные дни и отсутствие избыточных осадков создали идеальные условия для формирования зерна высокого качества.

В хозяйстве "Предпортовый" в Ломоносовском районе Ленинградской области аграрии провели уборочную кампанию, которая стала настоящим триумфом сельского хозяйства.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти продолжают собирать урожай.

Видео: администрация Ленинградской области