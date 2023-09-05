  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:02
132
katyauglyova Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Из фуражной пшеницы в Ленобласти вырастили продовольственное зерно

0 0

Из фуражной пшеницы Ленобласти вырастили продовольственное зерно благодаря уникальным условиям и усилиям аграриев.

В Ленинградской области достигнут новый важный момент в сельском хозяйстве, когда фуражная пшеница превратилась в продовольственное зерно, соответствующее высшим стандартам качества. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленинградской области.

Солнечные дни и отсутствие избыточных осадков создали идеальные условия для формирования зерна высокого качества.
В хозяйстве "Предпортовый" в Ломоносовском районе Ленинградской области аграрии провели уборочную кампанию, которая стала настоящим триумфом сельского хозяйства. 

Ранее сообщалось, что в Ленобласти продолжают собирать урожай.

Видео: администрация Ленинградской области

Теги: ленобласть, пшено, сбор
Категории: Лента новостей, Общество, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии