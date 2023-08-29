В Ленобласти продолжают собирать урожай

В Ленинградской области продолжают сбор урожая. В этот раз "вторым хлебом" стал сорт "Леди".

Хозяйство "Конкорд" продолжает радовать своих клиентов и покупателей высококачественным "вторым хлебом". Недавно была проведена уборка сорта "Леди", который показал урожайность на уровне 410 ц/га.

Этот результат достигнут благодаря высокому профессионализму и тщательной работе сотрудников хозяйства. Они уделяют особое внимание каждому этапу производства, начиная от посева и заканчивая уборкой зерна.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти начала поспевать брусника.

Видео: администрация Ленинградской области