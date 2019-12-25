В Ленобласти начала поспевать брусника

Биолог Павел Глазков рассказал о крупном урожае брусники в лесах Петербурга и области в этом году. Также ожидается богатый урожай клюквы.

В Ленинградской области начался сезон сбора брусники. Несмотря на жаркое лето, урожай этой ароматной ягоды получился обильным. Об этом сообщил биолог Павел Глазков в группе "Каждой твари по паре" в социальной сети ВКонтакте.

Брусника – это вечнозеленый кустарник, который может прожить до 300 лет. Ягоды брусники содержат много полезных веществ, таких как марганец, калий, железо и витамины А, С, Е.

Кроме того, брусника является излюбленной ягодой медведей и барсуков, которые пополняют свои запасы перед зимней спячкой.

Также в этом году также ожидается богатый урожай клюквы, но она пока еще зеленая.

Ранее сообщалось, что теплая зима стала причиной нашествия ос в Петербурге.

Фото: ВКонтакте / "Каждой твари по паре" (Павел Глазков)