Теплая зима стала причиной нашествия ос в Петербурге

В морозы часть насекомых гибнет, в тепле, соответственно, выживает большинство из них.

Кандидат биологически наук, доцент кафедры энтомологии СПбГУ Елена Лопатина рассказала "Фонтанке" о том, почему в Петербурге наблюдается нашествие ос.

Специалистка утверждает, что насекомые выбирают место жительства еще весной, а в августе "численность их колоний достигает максимума". Для того, чтобы переждать зиму, самки ос прячутся. В морозы часть насекомых гибнет. В тепле, соответственно, выживает большинство из них. Таким образом, теплая зима 2022-2023 гг. оставила в живых много ос.

В весенний сезон самки, которые только вышли из спячки, стараются вернуться к родительским местам в комфортные условия, где их численность снова растет.

Биолог Павел Глазков сообщал, что махать руками и отгонять ос не стоит, поскольку они воспринимают данные действия как агрессию – насекомые могут ужалить в ответ.

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