Псевдоработники банка в Петербурге украли у пенсионера более миллиона рублей

Аферисты пообещали пожилому человеку компенсацию за погребение его жены.

Телефонные аферисты украли у пенсионера 1935 года рождения более 1,2 миллиона рублей. Об этом стало известно Piter.TV.

Потерпевший обратился в полицию накануне: он сообщил, что в период 4 по 8 января ему несколько раз звонили мужчина и женщина с разных номеров. Мошенники представлялись сотрудниками городского Пенсионного фонда и сотрудниками банка ВТБ. Они заявили, что пенсионеру якобы выплатят компенсацию за погребение жены, которое состоялось в 2018 году. Для этого его попросили сообщить данные банковской карты, коды и пароли.

В первые несколько часов с карты списали тоько 3,5 тысячи рублей, но позже с другой принадлежащей мужчине "кредитки" похитили уже 1,2 миллиона.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

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Фото: Piter.TV