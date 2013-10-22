Псаки выразила озабоченность администрации США испытаниями гиперзвукового оружия Китаем

По словам официального представителя Белого дома, ситуация ведет к росту напряжения.

Администрация США обеспокоена разработкой Китаем гиперзвуковых вооружений и модернизацией арсенала страны. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Псаки отреагировала на слова председателя Комитета начальников штабов ВВС США генерала Марка Милли о том, что испытания гиперзвукового летального аппарата Китаем восприняли в США так же, как и запуск СССР первого в мире искусственного спутника Земли. Об этом Милли сказал в интервью Bloomberg.

По словам Псаки, генерал выразил общую озабоченность США усилиями КНР по модернизации вооружений. Это ведет к увеличению напряженности в регионе.

О проведении испытаний сообщило Financial Times. По данным издания, они проводились еще в августе. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь опроверг информацию. Он сказал о том, что это были испытания космического аппарата.

Видео: YouTube / Washington Post