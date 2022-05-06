Псаки решила спать и смотреть сериалы после ухода с должности пресс-секретаря Белого дома

У пресс-секретаря Белого дома нет планов по работе на текущий момент.

Официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене Джен Псаки решила выспаться, читать книги и смотреть сериалы после ухода с должности пресс-секретаря Белого дома. Соответствующее заявление чиновница сделала перед журналистами в рамках представления своей преемницы на регулярном брифинге в Вашингтоне.

Мне нечего объявить о планах. Спать, читать книги, если есть что-то посмотреть на Netflix или Hulu, я открыта к рекомендациям. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Американка не подтвердила, но и не стала опровергать распространенную местными СМИ информацию о своей возможной новой работе на телевидении. Джен Псаки покинет Белый дом 13 мая. Ее должность перейдет заместителю - Карин Жан-Пьер.

Фото и видео: Белый дом