Псаки покинет должность пресс-секретаря Белого дома, передав пост Карин Жан-Пьер

Джен Псаки представила журналистам нового официального представителя администрации США.

Официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене Джен Псаки покинет должность пресс-секретаря Белого дома. Ее пост займет заместитель Карин Жан-Пьер. Известно, что кадровая перестановка запланирована на 13 мая.

Карин принесет с собой не только опыт, талант и добросовестность, необходимые для столь трудной работы, она также продолжит руководить распространением информации. пресс-служба администрации президента США

Напомним, что Карин Жан-Пьер находится в должности старшего заместителя пресс-секретаря, а также заместителя помощника президента Джо Байдена. Она была участницей администрации Белого дома еще при лидере Бараке Обаме. Также девушка работала на местных телеканалах NBC и MSNBC, в городском совете Нью-Йорка.

Псаки прокомментировала возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО.

Фото и видео: Белый дом