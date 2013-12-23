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Прямую линию с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко перенесли на 26 декабря
Сегодня, 18:22
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Прямую линию с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко перенесли на 26 декабря

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В трансляции примут участие  главы администраций муниципальных образований области.

Прямую линию с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко перенесли с 19 на 26 декабря. Трансляцию можно осмотреть на телеканале ЛенТВ24. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Прямая линия начнется в 16:00  и будет длиться час. Глава Ленобласти ответит на вопросы жителей, которые они зададут по номеру 006 (звонок бесплатный по стационарному телефону). Также можно озвучить вопросы по номеру +7(81361)315-01 (стоимость определяется по тарифу, установленному оператором связи).

В трансляции примут участие  главы администраций муниципальных образований области.

Причину переноса трансляции не назвали.

Ранее на Piter.tv: в ночь на субботу житель Петербурга вытащил из Фонтанки тонущего мужчину.

Фото: Правительство Ленобласти 

Теги: александр дрозденко, вопросы губернатору, губернатор ленобласти, прямая линия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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