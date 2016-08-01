Прямую линию с Бегловым запустят 25 декабря в 15:00

Горожане смогут задать вопросы по телефону 246-79-49. Губернатор ответит на них во время трансляции на странице градоначальника в "ВКонтакте".

Сегодня, 25 декабря, в 15:00 начнется прямая линия с губернатором Петербурга Александром Бегловым. Во время эфира градоначальник ответит на вопросы жителей Северной столицы.

Посмотреть стрим можно на страничке Беглова в социальной сети "ВКонтакте". Всем желающим предлагают отправить вопросы и обращения губернатору в оборудованные ящики в администрациях районов, по телефону 246-79-49. Кроме того, можно сделать запись с вопросом на странице губернатора в "ВКонтакте".

В Смольном напомнили, что обращение нужно оформить "по стандарту" - оставить фамилию, имя, отчество, почтовый или электронный адрес, номер телефона.

Ранее на Piter.tv подготовили материал об одном из больниц Северной столицы. "Обжитая заброшка": в каких условиях лечат петербуржцев с коронавирусом в Боткина.

Фото: ВКонтакте / Александр Беглов