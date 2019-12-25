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Прямых рейсов из Нижнего Новгорода в Петербург станет больше
Сегодня, 16:33
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kraratau27

Прямых рейсов из Нижнего Новгорода в Петербург станет больше

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Ежедневные вылеты в Петербург в отдельные дни недели увеличатся до трёх в сутки. 

Прямых рейсов из Нижнего Новгорода в Петербург станет больше. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского аэропорта "Стригино" в четверг, 20 мая. Так, с 31 мая авиакомпания "Россия" приступает к выполнению прямых регулярных рейсов в Петербург. Они будут совершаться ежедневно с вылетом из Нижнего Новгорода в 13:25.

Сначала лета авиакомпания "Nordwind" (совместно с "Pegas Fly") увеличивает частоту выполняемых вечерних рейсов на направлении Нижний Новгород - Санкт-Петербург с двух до четырех в неделю.

Пресс-служба нижегородского аэропорта "Стригино".

С 3 июня этого года добавляются частоты по четвергам и субботам с вылетом из Нижнего Новгорода в 17:40. Отмечается, что ежедневные вылеты в Петербург в отдельные дни недели увеличатся до трёх в сутки.

Ранее мы писали, что авиакомпания "Nordwind Airlines" запускает прямые рейсы из Петербурга в Баку. 

Фото: Piter.tv 

Теги: аэропорт, вылеты, нижний новгород, прямые рейсы
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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