Ежедневные вылеты в Петербург в отдельные дни недели увеличатся до трёх в сутки.

Прямых рейсов из Нижнего Новгорода в Петербург станет больше. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского аэропорта "Стригино" в четверг, 20 мая. Так, с 31 мая авиакомпания "Россия" приступает к выполнению прямых регулярных рейсов в Петербург. Они будут совершаться ежедневно с вылетом из Нижнего Новгорода в 13:25.

Сначала лета авиакомпания "Nordwind" (совместно с "Pegas Fly") увеличивает частоту выполняемых вечерних рейсов на направлении Нижний Новгород - Санкт-Петербург с двух до четырех в неделю. Пресс-служба нижегородского аэропорта "Стригино".

С 3 июня этого года добавляются частоты по четвергам и субботам с вылетом из Нижнего Новгорода в 17:40. Отмечается, что ежедневные вылеты в Петербург в отдельные дни недели увеличатся до трёх в сутки.

Ранее мы писали, что авиакомпания "Nordwind Airlines" запускает прямые рейсы из Петербурга в Баку.

Фото: Piter.tv