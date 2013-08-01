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В субботу, 15 мая, стало известно, что авиакомпания "Nordwind Airlines" запускает прямые рейсы из Петербурга в Баку. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Пулково.

Известно, что первый рейс из аэропорта Пулково до столицы Азербайджана запланирован на 18 мая этого года. Время в пути займет 3 часа 35 минут. Так, вылет из Петербурга - в 23:20, прилёт же состоится в Баку на следующий день - в 4:55.

Сотрудники аэропорта рекомендуют путешественникам внимательно ознакомиться с правилами пересечения границ в условиях пандемии по коронавирусу.

Ранее мы писали, что из Пулково запустят авиарейсы в Нальчик, Нижний Новгород и Волгоград.

Фото: ВКонтакте / Аэропорт Пулково