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Авиакомпания “Nordwind Airlines” запускает прямые рейсы из Петербурга в Баку
Сегодня, 21:23
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kraratau27

Авиакомпания “Nordwind Airlines” запускает прямые рейсы из Петербурга в Баку

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Авиасообщение будет еженедельным.

В субботу, 15 мая, стало известно, что авиакомпания "Nordwind Airlines" запускает прямые рейсы из Петербурга в Баку. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Пулково. 

Известно, что первый рейс из аэропорта Пулково до столицы Азербайджана запланирован на 18 мая этого года. Время в пути займет 3 часа 35 минут. Так, вылет из Петербурга - в 23:20, прилёт же состоится в Баку на следующий день - в 4:55. 

Сотрудники аэропорта рекомендуют путешественникам внимательно ознакомиться с правилами пересечения границ в условиях пандемии по коронавирусу.

Ранее мы писали, что из Пулково запустят авиарейсы в Нальчик, Нижний Новгород и Волгоград. 

Фото: ВКонтакте / Аэропорт Пулково

Теги: авиакомпания, баку, пулково, рейс
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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