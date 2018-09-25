Из Пулково запустят авиарейсы в Нальчик, Нижний Новгород и Волгоград

Между городами городами будут курсировать самолеты Superjet 100.

Петербуржцы и гости города смогут попасть в Нальчик, Нижний Новгород и Волгоград прямым рейсом на самолете Superjet 100 от авиакомпании "Россия" с 31 мая, передает пресс-служба перевозчика.

Отмечается, что в города будут летать лайнеры бизнес- и экономического класса один раз в день. Так, вылет в Нальчик запланирован на 09:30, обратный рейс – на 13:40, вылет в Нижний Новгород – на 10:40, обратный – на 13:25, вылет в Волгоград – на 19:10, обратный – на 22:40.

Также будет увеличено количество рейсов между Петербургом и Архангельском также с 31 мая.

Ранее мы писали, что рейс в столицу Киргизии из Петербурга задерживается на 6 часов.

Фото: Pixabay