Прямая линия с директором МФЦ Ленобласти состоится 24 апреля

Эфир посвятят Дню Победы.

В понедельник, 24 апреля, для жителей 47-ого региона пройдёт традиционная прямая линия "Директор МФЦ – на связи!". Как сообщила пресс-служба администрации Ленобласти, эфир посвятят предстоящему Дню Победы.

Трансляция стартует в 15:00. Её гостем станет директор Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда Елена Лезик. Культурное учреждение совместно с МФЦ Ленобласти представят информацию об участии многофункциональных центров в праздничных мероприятиях, организации выставок и льготных услугах для ветеранов Великой Отечественной войны.

Кроме того, в ходе мероприятия будет проводиться "горячая линия" с жителями Ленобласти. Задать свои вопросы будет возможно с 15:15 по телефону (812) 775-47-78, а также в комментариях к эфиру, соцсетях, чате WhatsApp 8 (931) 303-36-75, и Интернет-приемной ближайшего подразделения МФЦ.

Ранее мы сообщили о том, что в МФЦ Ленобласти появился новый сервис по оплате госпошлин и штрафов с помощью QR-кода.

Фото: Правительство Ленобласти