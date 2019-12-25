Прямая линия с губернатором Ленобласти продлится один час

Александр Дрозденко выделит один час на звонки ленинградцев.

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко проведет прямую линию с жителями ввереннного региона 17 мая с 16 до 17 часов. Общение с ленинградцами происходит в подобном формате каждый первый и третий понедельник месяца, в режиме видеоконференцсвязи во время общения также присутствуют главы муниципальных администраций.

Чтобы задать вопрос губернатору, необходимо позвонить со стационарного телефона по бесплатному номеру 006 или с мобильного телефона по номеру 8-813-61-315-01. Все обращения записываются, фиксируются даже вопросы, оставленные анонимно.

Во время предыдущих прямых линий губернатору звонили с жалобами на дороги в Павлово Всеволожского района, на канализацию в Тосно, на отсутствие отделения полиции в Мурино и общественной бани в поселке Важины, с вопросами о вырубке леса у деревни Корпикюля, о компенсации путевок в детские оздоровительные лагеря, о высоких ценах на ритуальные услуги и о качественной питьевой воде в Кингисеппе.

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