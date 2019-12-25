В понедельник пройдет прямая линия с губернатором Александром Дрозденко

Задать вопрос главе региона можно будет с 16:00 до 17:00.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ответит на вопросы жителей региона в прямом эфире, сообщило издание ivbg.ru.

Покдлючиться к прямой линии можно будет с 16:00 до 17:00. Отмечается, что глава региона будет отвечать на телефонные звонки. Помимо самого Дрозденко участие по видеосвязи примут главы администраций муниципальных районов.

Ранее мы писали, что пожарный Дед Мороз исполнит мечты маленьких жителей Ленобласти.

Фото: Дрозденко Александр / Instagram