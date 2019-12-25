Пожарный Дед Мороз исполнит мечты маленьких жителей Ленобласти

В рамках акции пожарный Дед Мороз случайным образом выберет по 3 заявки на каждый район на посещение ребёнком пожарной части.

Пожарные Ленобласти намерены продолжить ежегодную традицию и подарить детям праздник перед Новым годом. В регионе продолжается прием заявок на новогоднюю акцию "Огненные мечты". Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

В рамках акции пожарный Дед Мороз случайным образом выберет по 3 заявки на каждый район на посещение ребёнком пожарной части. Принять участие в акции могут дети от 6 до 18 лет, которые хотят побывать в роли пожарного, посетить пожарную часть, изучить автомобиль спасателей.

Письма с заявками принимают по почте в Ленинградскую областную противопожарно-спасательную службу: 187340, Ленинградская область, Кировский район, город Кировск, Краснофлотская улица, д.28. Необходимо также продублировать заявку на электронную почту n.julidova@lenoblpss.ru с пометкой "Мечта" в срок до 10 декабря 2021 года. В письме необходимо указать ФИО и контактный телефон родителей (законных представителей), имя и возраст ребенка.

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Фото: правительство Ленинградской области