  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Прямая линия с Александром Дрозденко пройдёт 21 ноября
Сегодня, 9:41
161
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Прямая линия с Александром Дрозденко пройдёт 21 ноября

0 0

Губернатор выйдет на связь с жителями региона с 16:00 до 17:00.

В понедельник 21 ноября, жители Ленинградской области  смогут задать вопросы губернатору региона Александру Дрозденко в рамках прямой линии. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Прямая линия будет длиться в течение часа, с 16:00 до 17:00. К губернатору традиционно присоединятся главы районных администраций при помощи видеосвязи.
Вопросы можно адресовать по стационарному телефону 006 и мобильному 8 (813-61) 315-01 (стоимость звонка зависит от тарифа).

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть отстроит более 20 домов в Мариуполе до 2023 года.

Фото: Правительство Ленобласти 

Теги: александр дрозденко, ленинградская область, правительство ленобласти, прямая линия
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии