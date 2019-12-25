Прямая линия с Александром Дрозденко пройдёт 21 ноября

Губернатор выйдет на связь с жителями региона с 16:00 до 17:00.

В понедельник 21 ноября, жители Ленинградской области смогут задать вопросы губернатору региона Александру Дрозденко в рамках прямой линии. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Прямая линия будет длиться в течение часа, с 16:00 до 17:00. К губернатору традиционно присоединятся главы районных администраций при помощи видеосвязи.

Вопросы можно адресовать по стационарному телефону 006 и мобильному 8 (813-61) 315-01 (стоимость звонка зависит от тарифа).

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Фото: Правительство Ленобласти