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Ленобласть отстроит более 20 домов в Мариуполе до 2023 года

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Столько же объектов в городе уже отремонтированы.

Строители из 47-ого региона продолжают восстанавливать Мариуполь. Силами бригад уже отремонтировано более 20-ти домов, ещё столько же восстановят до конца года. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти. 

Недавно для оценки работ Мариуполь посетили губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и замминистра строительства РФ Валерий Леонов. Они осмотрели объекты вместе с мэром города Константином Иващенко.

Мы должны до конца года в 22 дома подать тепло, полностью закрыть контуры, сделать кровлю, окна, подъезды, чтобы люди уже смогли заселиться в свои квартиры и перезимовать.

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области 

Глава региона отметил, что в процессе восстановления Мариуполя задействованы около 800 человек и более 30-ти единиц техники.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть подпишет горизонтальное соглашение о сотрудничестве с Таджикистаном.

Видео: Telegram / Александр ДроZденко

Теги: восстановление домов, ленинградская область, мариуполь, строительство
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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