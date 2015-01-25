Ленобласть подпишет горизонтальное соглашение о сотрудничестве с Таджикистаном

Документ планируют подписать в ближайшие дни.

Ленинградская область и Таджикистан намерены заключить соглашение о горизонтальном сотрудничестве. Об этом сообщил сенатор от 47-ого региона Сергей Перминов во время выступления в Совфеде.

Очередная встреча с уважаемым коллегой, Генеральным консулом Республики Таджикистан господином Хомиджоном Назари, состоялась 12 октября текущего года. Были достигнуты взаимные соглашения о том, что в ближайшее время будет подобран субъект (область в Республике Таджикистан), с которым будет заключено соглашение. Сергей Перминов, сенатор от Ленинградской области

Стороны заинтересованы в более плотном взаимодействии, поскольку Ленобласть выступает одним из благоприятных регионов для миграции. По словам Перминова, соглашение подпишут уже в ближайшие дни. Сенатор добавил, что Ленобласть отличается огромным экономическим, логистическим и внутриполитическим потенциалом и научной базой.

Ранее мы сообщили о том, что приют для пожилых бездомных открылся в посёлке Сиверский.

Фото: Совет Федерации