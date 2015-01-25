  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Ленобласть подпишет горизонтальное соглашение о сотрудничестве с Таджикистаном
Сегодня, 8:23
147
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Ленобласть подпишет горизонтальное соглашение о сотрудничестве с Таджикистаном

0 0

Документ планируют подписать в ближайшие дни.

Ленинградская область и Таджикистан намерены заключить соглашение о горизонтальном сотрудничестве. Об этом сообщил сенатор от 47-ого региона Сергей Перминов во время выступления в Совфеде.

Очередная встреча с уважаемым коллегой, Генеральным консулом Республики Таджикистан господином Хомиджоном Назари, состоялась 12 октября текущего года. Были достигнуты взаимные соглашения о том, что в ближайшее время будет подобран субъект (область в Республике Таджикистан), с которым будет заключено соглашение.

Сергей Перминов, сенатор от Ленинградской области 

Стороны заинтересованы в более плотном взаимодействии, поскольку  Ленобласть выступает одним из благоприятных регионов для миграции. По словам Перминова, соглашение подпишут уже в ближайшие дни. Сенатор добавил, что Ленобласть отличается огромным экономическим, логистическим и внутриполитическим потенциалом и научной базой.

Ранее мы сообщили о том, что приют для пожилых бездомных открылся в посёлке Сиверский.

Фото: Совет Федерации

Теги: ленинградская область, политика, соглашение о сотрудничестве, таджикистан
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии