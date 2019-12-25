Приют для пожилых бездомных открылся в посёлке Сиверский

Проект организовала благотворительная организация "Ночлежка".

В посёлке Сиверский Гатчинского района Ленобласти открылся двухэтажный приют для бездомных пожилых людей. Об этом сообщается в соцсетях Благотворительная организация "Ночлежка", которая выступила организатором проекта.

Постояльцы нового учреждения не могут самостоятельно обеспечивать себя: некоторые из них провели годы в ожидании очередей в в госинтернаты, а теперь смогут встретить старость в комфортных условиях. В общей сложности приют предназначен для размещения 15-ти человек, окончательно к заселению готовы трое.

Здание занимает общую площадь 260 кв.м. Внутри предусмотрены 3 комнаты, кухня, гостиная, прачечная и кабинет соцработника. Снаружи для постояльцев благоустроили террасу и сад.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти в 2022 году проведут 744 процедуры ЭКО по ОМС.

Фото: ВКонтакте / Ночлежка