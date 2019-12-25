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Приют для пожилых бездомных открылся в посёлке Сиверский
Сегодня, 12:56
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Приют для пожилых бездомных открылся в посёлке Сиверский

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Проект организовала благотворительная организация "Ночлежка".

В посёлке Сиверский Гатчинского района Ленобласти открылся двухэтажный приют для бездомных пожилых людей. Об этом сообщается в соцсетях Благотворительная организация "Ночлежка", которая выступила организатором проекта. 

Постояльцы нового учреждения не могут самостоятельно обеспечивать себя: некоторые из них провели годы в ожидании очередей в в госинтернаты, а теперь смогут встретить старость в комфортных условиях. В общей сложности приют предназначен для размещения 15-ти человек, окончательно к заселению готовы трое. 

Здание занимает общую площадь 260 кв.м. Внутри предусмотрены 3 комнаты, кухня, гостиная, прачечная и кабинет соцработника. Снаружи для постояльцев благоустроили террасу и сад. 

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти в 2022 году проведут 744 процедуры ЭКО по ОМС.

Фото: ВКонтакте / Ночлежка

Теги: бездомные, ленинградская область, ночлежка, пожилые
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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