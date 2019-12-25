Прямая линия с Александром Дрозденко переносится на 21 апреля

Причина связана с техническими неполадками.

Прямая линия с губернатором Ленинградской области откроется для жителей во вторник, 21 апреля. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Ранее было заявлено, что губернатор выйдет на связь с жителями 20 апреля. Мероприятие пришлось перенести из-за неисправности на коммуникационных сетях.

Позвонить главе региона с интересующими вопросами можно будет завтра с 16:00 до 17:00 по бесплатному телефону 006 со стационарного телефона, либо по платному номеру +7(81361)315-01.

Ранее мы рассказали о том, что Александр Дрозденко посетил два предприятия в Тосно.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области