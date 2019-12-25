Александр Дрозденко посетил два предприятия в Тосно

Глава региона проинспектировал производства дезинфицирующих средств и судовых двигателей.

В пятницу, 17 апреля, Александр Дрозденко приехал в Тосно с рабочей поездкой. Глава региона посетил два предприятия – завод "Гломако" в Аннолово и МПС Инвест в промзоне "Федоровское". Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

На заводе "Гломако", который занимается производством дезинфицирующих средств, губернатор оценил работу конвейера по розлива антисептика, а также посетил отдел контроля качества. Гендиректор предприятия Никита Мартынов рассказал, что в данный момент на заводе работает 20 человек. Основной продукцией завода остаются антисептики, антибактериальные салфетки и жидкое мыло.

Позже губернатор посетил недавно открывшееся предприятие МПС Инвест. Этот завод находится промзоне "Федоровское" и производит судовые приборы – двигатели, дизель-генераторы, судовые двигатели для ВМФ России.

Ранее мы рассказали о том, что доход Александра Дрозденко за 2019 год достиг 6 млн рублей.

Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области