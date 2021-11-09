Прямая линия, объединенная с большой пресс-конференцией, пройдет в декабре

Журналист рассказал о том, что В Кремле еще не раскрыли точное время проведения мероприятия.

Прямая линия российского президента Владимира Путина ожидается в декабре 2025 года. Соответствующее заявление журналисту из Telegram-канала "Юнашев Live" сделал официальный представитель администрации Дмитрий Песков. Уточняется, что в текущем году мероприятие будет объединено с большой пресс-конференцией. Однако на данный момент у пресс-секретаря Кремля нет информации о дате проведения события.

Напомним, что 17 сентября Владимир Путин поручил федеральному правительству и своей администрации начать подготовку к прямой линии с населением. Предыдущая прямая линия и большая пресс-конференция в совмещенном формате под названием "Итоги года с Владимиром Путиным" состоялась 19 декабря 2024 года. Общий формат выбирался в третий раз. Впервые он был опробован в России в 2020 году. Изначально мероприятия проходили в раздельном режиме. Впервые телевизионная прямая линия с гражданами состоялась у Владимира Путина в 2001 году.

