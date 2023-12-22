Первая в 2024 году прямая линия с Александром Дрозденко пройдёт 15 января

В рамках мероприятия глава региона будет отвечать на вопросы местных жителей в течение часа – с 17:00 до 18:00.

В понедельник, 15 января, будет проведена первая в наступившем году прямая линия участием губернатора Ленобласти Александра Дрозденко.

В рамках мероприятия глава региона будет отвечать на вопросы местных жителей в течение часа – с 17:00 до 18:00. К участию традиционно будут привлечены также главы районных администраций.

Для участия в линии можно будет позвонить по телефону 006 (стационарный). Кроме того, имеется возможность обратиться по мобильному телефону с помощью номера +7(81361)315-01 (стоимость определяется в соответствии с тарифами оператора связи).

Ранее мы сообщили о том, что Александр Дрозденко показал подписчикам реку Вуоксу в крещенские морозы.

Фото: ПРавительство Ленобласти