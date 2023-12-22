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Александр Дрозденко показал подписчикам реку Вуоксу в крещенские морозы
Сегодня, 10:29
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Александр Дрозденко показал подписчикам реку Вуоксу в крещенские морозы

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Некоторые изображения сделаны во время заката, другие − в нежных розовых сумерках.

В Ленобласти наступили крещенские морозы, но даже при самой зимней погоде река Вуокса не замерзает из-за сильного течения. Губернатор Александр Дрозденко поделился красивыми зимними снимками с заснеженных берегов в своём Telegram-канале.

На фото видно, как вода парит в реке при низких температурах. Некоторые изображения сделаны во время заката, другие − в нежных розовых сумерках.


В подписи к фотографиям Дрозденко традиционно пожелал подписчикам удачной и интересной недели.

 Ранее мы сообщили о том, что Дрозденко показал подписчикам фото "птичьего базара" в Ленобласти.

Фото: Telegram / Александр ДроZденко

Теги: крещенские морозы, ленинградская область
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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