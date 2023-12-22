Александр Дрозденко показал подписчикам реку Вуоксу в крещенские морозы

Некоторые изображения сделаны во время заката, другие − в нежных розовых сумерках.

В Ленобласти наступили крещенские морозы, но даже при самой зимней погоде река Вуокса не замерзает из-за сильного течения. Губернатор Александр Дрозденко поделился красивыми зимними снимками с заснеженных берегов в своём Telegram-канале.

На фото видно, как вода парит в реке при низких температурах. Некоторые изображения сделаны во время заката, другие − в нежных розовых сумерках.



В подписи к фотографиям Дрозденко традиционно пожелал подписчикам удачной и интересной недели.

Ранее мы сообщили о том, что Дрозденко показал подписчикам фото "птичьего базара" в Ленобласти.

Фото: Telegram / Александр ДроZденко