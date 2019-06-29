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Дрозденко показал подписчикам фото "птичьего базара" в Ленобласти
Сегодня, 10:21
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Дрозденко показал подписчикам фото "птичьего базара" в Ленобласти

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На снимках запечатлены разнообразные пернатые обитатели региона, которых он привлекает своими благоприятными условиями для зимовки.

В понедельник, 25 декабря, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко выложил для своих подписчиков фото "птичьего базара" в Приозерском районе. На снимках запечатлены разнообразные пернатые обитатели региона, которых он привлекает своими благоприятными условиями для зимовки.

Как пояснил глава региона, одни птицы находят в Ленобласти более мягкую атмосферу, другие же выбирают это место из-за обилия пищи, необходимой для выживания в периоды тяжёлых холодов.

Кроме того, Дрозденко напомнил о приближении Нового года, отметив, что это время предпраздничной суеты и надежда на успешное завершение декабря.  Подписчикам губернатор пожелал удачного завершения всех начатых дел и яркого праздника.

Ранее мы сообщили о том, что инвестиционный портфель Ленобласти стал самым большим по итогам года.

Фото: Telegram / Александр ДроZденко

 

Теги: александр дрозденко, ленинградская область
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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