Дрозденко показал подписчикам фото "птичьего базара" в Ленобласти

На снимках запечатлены разнообразные пернатые обитатели региона, которых он привлекает своими благоприятными условиями для зимовки.

В понедельник, 25 декабря, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко выложил для своих подписчиков фото "птичьего базара" в Приозерском районе. На снимках запечатлены разнообразные пернатые обитатели региона, которых он привлекает своими благоприятными условиями для зимовки.

Как пояснил глава региона, одни птицы находят в Ленобласти более мягкую атмосферу, другие же выбирают это место из-за обилия пищи, необходимой для выживания в периоды тяжёлых холодов.

Кроме того, Дрозденко напомнил о приближении Нового года, отметив, что это время предпраздничной суеты и надежда на успешное завершение декабря. Подписчикам губернатор пожелал удачного завершения всех начатых дел и яркого праздника.

Ранее мы сообщили о том, что инвестиционный портфель Ленобласти стал самым большим по итогам года.

Фото: Telegram / Александр ДроZденко