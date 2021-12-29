Инвестиционный портфель Ленобласти стал самым большим по итогам года

Регион завершает год с профицитом в бюджете.

Инвестиционный портфель Ленобласти достиг 6,2 трлн рублей, что является наиболее большим показателям среди регионов страны. Об этом заявил губернатор региона Александр Дрозденко на XXII Зимней ассамблее бизнес-сообщества региона.

Сопровождение портфеля региональных проектов осуществляет Агентство экономического развития Ленинградской области. Дрозденко также подчеркнул, что Ленинградская область завершает год с профицитом в бюджете.

Глава региона выразил свою благодарность всем жителям Ленобласти, а также предприятиям и малому бизнесу. Добавим, что зимняя ассамблея традиционно проводится перед Новым годом Ленинградской областной торгово-промышленной палатой.

Ранее мы сообщили о том, что за год в Ленобласти наградили 1,5 тыс. педагогов.

Фото: Telegram / Александр Дрозденко