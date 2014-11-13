За год в Ленобласти наградили 1,5 тыс. педагогов

Наградами от профильного ведомства и ЗакСа были отмечены 1051 и 66 человек соответственно.

В текущем году наград были удостоены 1,5 тыс. педагогов 47-ого региона. Об этом заявила председатель регионального комитета общего и профессионального образования Вероника Реброва.

Так, два педагога удостоились звания "Заслуженный учитель Российской Федерации" и ещё три – "Почетный учитель Ленинградской области".

Губернатор наградил 103 учителей, 329 педагогов получили награды от Министерства просвещения. Наградами от профильного ведомства и ЗакСа были отмечены 1051 и 66 человек соответственно.

Ранее мы сообщили о том, что в 2024 году в Ленобласти выплата за опекунство вырастет.

Фото: Piter.TV