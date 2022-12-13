Прямая линия с Александром Дрозденко состоится 20 марта

Губернатор Ленобласти ответит на вопросы жителей региона с 16:00 до 17:00.

В понедельник, 20 марта, жители Ленинградской области смогут задать интересующие вопросы губернатору региона Александру Дрозденко в рамках традиционной прямой линии.

Общение руководителя с населением будет проходить с 16.00 до 17.00 в эфире телеканала ЛенТВ24. К разговору присоединятся главы администраций муниципальных образований региона по видеосвязи.

Задать вопрос Александру Дрозденко можно будет по бесплатному номеру 006 со стационарного телефона, расположенного в Ленобласти, либо по мобильному телефону +7(81361)315-01 ( в этом случае стоимость звонка зависит от тарифа, установленного оператором связи).

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти неделя начнется с дождей и потепления до +8 градусов.

Фото: Правительство Ленобласти