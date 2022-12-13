  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Прямая линия с Александром Дрозденко состоится 20 марта
Сегодня, 9:43
42
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Прямая линия с Александром Дрозденко состоится 20 марта

0 0

Губернатор Ленобласти ответит на вопросы жителей региона с 16:00 до 17:00.

В понедельник, 20 марта, жители Ленинградской области смогут задать интересующие вопросы губернатору региона Александру Дрозденко в рамках традиционной прямой линии.

Общение руководителя с населением будет проходить с 16.00 до 17.00 в эфире телеканала ЛенТВ24. К разговору присоединятся главы администраций муниципальных образований  региона по видеосвязи.

Задать вопрос Александру  Дрозденко можно будет по бесплатному номеру 006 со стационарного телефона, расположенного в Ленобласти, либо по мобильному телефону +7(81361)315-01 ( в этом случае стоимость звонка зависит от тарифа, установленного оператором связи).

Ранее мы сообщили о том, что в  Ленобласти неделя начнется с дождей и потепления до +8 градусов.

Фото: Правительство Ленобласти

Теги: ленинградская область, прямая линия с александром дрозденко
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии