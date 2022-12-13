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В Ленобласти неделя начнется с дождей и потепления до +8 градусов
Сегодня, 13:33
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В Ленобласти неделя начнется с дождей и потепления до +8 градусов

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В южных районах региона обещают до +11 градусов.  

В понедельник, 20 марта, в Ленобласти обещают обильные осадки. Небо затянет облаками, но временами будет выглядывать солнце. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В Ленинградской области выпадет мокрый снег, пройдет дождь. Подует юго-западный, южный ветер со скоростью 5-10 м/с. Ночью температура воздуха составит -2...+3 градуса, днем потеплеет до +3...+8 градусов. В южных районах региона обещают до +11 градусов.  

Ночью на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее на Piter.tv: во второй половине марта в Петербурге ожидается неустойчивая погода.

Фото: Piter.tv

Теги: дождь, осадки, погода, потепление, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Новости Ленинградской области,

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