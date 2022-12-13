Прямая линия с Александром Дрозденко состоится 6 февраля

Также к губернатору Ленобласти по видеосвязи присоединятся главы районных администраций.

В понедельник, 6 февраля, пройдёт традиционная прямая линия с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко. Жители региона смогут пообщаться с руководителем в период с 16:00 до 17:00.

Связаться с главой региона можно будет либо по бесплатному стационарному телефону 006, либо по мобильному номеру +7(81361)315-01 (стоимость звонка зависит от тарифа, установленного оператором связи). Ответы губернатора будут транслироваться в эфире телеканала ЛенТВ24.

Также к разговору по видеоконференцсвязи присоединятся главы районных администраций.

Ранее м сообщили о том что съезд ведущих архитекторов состоится в Ленобласти.

Фото: Правительство Ленобласти